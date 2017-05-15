Украинцы жертвуют жизнью, чтобы не допустить в Европе такую же ситуацию, как на Донбассе - Полторак

Сегодня, 15 мая, в рамках визита в Федеративную Республику Германия министр обороны Украины Степан Полторак встретился с председателем комитета по вопросам внешних дел Бундестага доктором Норбертом Рётгеном.

Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию на востоке Украины и историю развертывания агрессии РФ против Украины, сообщила пресс-служба Минобороны.

Полторак поблагодарил Рётгена за последовательную и четкую позицию относительно Украины, которой он лично и его коллеги придерживаются на всех мировых площадках и во время мероприятий, где происходит дискуссия относительно событий в нашей стране.

«Сегодня Украина - большая и сильная страна, которая противостоит агрессии, и для меня чрезвычайно интересно узнать о реформах, которые вы проводите, переменах, которые ежедневно происходят в вашей стране», - отметил Рётген.

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Полторак рассказал о провокациях, к которым прибегает враг, что приводит к дальнейшей эскалации конфликта.

«Все страны мира должны понимать природу происходящего и иметь политическое единство относительно ситуации в Украине. Продление введенных санкций в отношении Российской Федерации должно оставаться и в дальнейшем, поскольку ни один из пунктов Минских договоренностей со стороны России не выполнен», - подчеркнул Полторак.

Также министр обороны отметил, что сейчас Украина - это страна патриотичных и мотивированных людей, которым в их борьбе за территориальную целостность нужна поддержка всего цивилизованного мира.

«Украинцы жертвуют своими жизнями, чтобы не допустить ситуацию, сложившуюся на востоке нашего государства, в другие европейские страны», - отметил Полторак.