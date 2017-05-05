Полторак: для упорядочения баз боеприпасов в Украине необходимо 5 миллиардов гривен

Для приведения в надлежащее состояние всех баз хранения боеприпасов в Украине необходимо около 5 миллиардов гривен, заявил в Харькове министр обороны Украины Степан Полторак, пишет Радио Свобода.

«Мы понимаем, что этих денег просто нет сегодня в Украине, и мы используем тот ресурс, который у нас есть», – сказал Полторак.

По его словам, после взрывов в Балаклее правительство приняло решение о выделении дополнительно 200 миллионов гривен на восстановление боевой способности баз хранения по всей Украине.

«В течение 25 лет ресурс на поддержание живучести баз и хранилищ выделялся очень мал – 5-10 миллионов гривен. Только в этом году мы сделали значительный шаг вперед, и на восстановление боеспособности базы сохранений было выделено почти сто миллионов гривен», – сообщил Полторак.

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Он также отметил, что Минобороны направит в Балаклею ремонтные бригады, которые будут восстанавливать жилье граждан. Правительство выделило почти 145 миллионов гривен на восстановление инфраструктуры самой Балаклее, добавил Полторак.

В ночь на 23 марта на складах артиллерийских боеприпасов на окраине Балаклеи Харьковской области вспыхнул пожар и начали взрываться боеприпасы. Из окрестностей складов радиусом в 10 километров эвакуировали почти 20 тысяч человек. Пожар впоследствии ликвидировали. Как главную причину возникновения ситуации рассматривают диверсию, хотя не исключают и версии служебной халатности.

Как сообщили в ГСЧС сегодня, за прошедшие сутки во время очистки территории, попавшей в зону чрезвычайной ситуации в марте в Балаклее, пиротехники изъяли 3 взрывоопасных предмета (с начала работ – более 28 тысяч).