Пора поздравила Януковича с днем создания УПА

Всеукраинская общественная организация “Гражданская кампания “Пора” подарила премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ 9 томов летописи Украинской повстанческой армии (на сумму 134 гривни и поздравила его с 64-й годовщиной создания УПА.

Как передает корреспондент УНИАН, акция вручения состоялась сегодня под стенами Кабинета Министров.

“Пора” пришла под Кабмин поздравить премьер-министра ЯНУКОВИЧА с днем создания УПА. Мы знаем, что действующее правительство ничего не знает об УПА и пользуется стереотипами, которые разъединяют страну, поэтому решили подарить ЯНУКОВИЧУ летопись УПА”, - сказал председатель совета Всеукраинской общественной организации “Гражданская кампания “Пора” Андрей ЮСОВ.

По его словам, “Пора” хочет, чтобы премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ, вице-премьер по гуманитарной политике Дмитрий ТАБАЧНИК, советники и эксперты премьера “знали историю Украины и не спекулировали ею”.

А.ЮСОВ заметил, что активисты “Поры” подписали каждый том для премьера.

Кроме этого, “Пора” призвала Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра В.ЯНУКОВИЧА выйти 14 октября на Майдан Незалежности к ветеранам УПА “и не допустить беспорядков во время празднования”.

Активисты “Поры” также обратились к В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой пересмотреть Универсал национального единства “и определить для себя, или это только слова, или инструкция к действию”. В частности, “Пора” призвала премьер-министра признать на государственном уровне героев УПА.

После этого к активистам “Поры” вышел представитель приемной Кабмина Василий КОРНИЕНКО и пригласил активистов “Поры” зайти в приемную и зарегистрировать свой подарок.

В.КОРНИЕНКО отметил, что правительство открыто к сотрудничеству, и подарил А.ЮСОВУ брошюру с телефонами министерств и ведомств.