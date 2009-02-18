Посольство РФ отреагировало на заявления относительно Черномырдина

Посольство Российской Федерации в Украине называет «необоснованным демаршем» заявление Министерства иностранных дел Украины относительно российского посла Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Посольства РФ в Украине в связи с тем, что МИД Украины предупредил В.ЧЕРНОМЫРДИНА о возможном объявления его персоной нон-грата в Украине в связи с его высказываниями в адрес руководства страны.

При этом в Посольстве отмечают, что «недружественный в отношении России и, в частности, российских дипломатов тон заявлений Министерства иностранных дел Украины стал, к сожалению, уже обычным делом. Российский посол В.ЧЕРНОМЫРДИН, другие представители Российской Федерации неоднократно говорили о том, что подобный стиль общения не способствует конструктивному развитию наших двусторонних отношений».

По данным Посольства РФ, В.ЧЕРНОМЫРДИН в беседе с украинским министром Владимиром ОГРЫЗКО подчеркнул, что в настоящее время государства должны тесно взаимодействовать с целью преодоления экономического кризиса. Глава российской дипломатической миссии также напомнил о том, что Россия и Украина – крупные экономические партнеры. Об этом говорят и цифры – товарооборот между странами составил в минувшем году около 44 млрд. долл., подчеркнули в Посольстве, добавив, что в этот кризисный период «Украина объективно заинтересована в российском рынке».

Посольство России в Украине, уверяют в его пресс-службе, «и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы отношения между нашими странами и народами оставались дружественными и взаимовыгодными. А необоснованные демарши, подобные вчерашнему, идут им только во вред».

Как сообщал УНИАН, МИД Украины предупредил посла РФ В.ЧЕРНОМЫРДИНА, что его могут объявить персоной нон-грата в Украине.

Министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО 17 февраля во время встречи с российским дипломатом выразил протест относительно его недружественных и крайне недипломатичных оценок, комментариев и высказываний в адрес Украины и ее руководства.

По данным некоторых СМИ, поводом для выражения предупреждения В.ЧЕРНОМЫРДИНУ стало его интервью газете "Комсомольская правда", опубликованное 11 февраля. В нем посол РФ прокомментировал российско-украинские отношения и давал специфические характеристики руководителям Украины.

Сегодня, 18 февраля, В.ОГРЫЗКО подчеркнул, что реакция МИД Украины на заявление В.ЧЕРНОМЫРДИНА адекватна и своевременна.

“Нет порядка, когда посол в стране пребывания позволяет себе такие заявления. Если бы посол Украины в РФ ГРИЩЕНКО позволил себе такое заявление, он бы был через 10 минут в Киеве”, - сказал В.ОГРЫЗКО.

“Предупреждение сделано, а дальше все будет зависеть от господина посла ЧЕРНОМЫРДИНА”, - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он подчеркнул, что В.ЧЕРНОМЫРДИН во время своего пребывания в Украине не должен больше так высказываться.