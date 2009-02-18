Несмотря на заверения Тимошенко долги по зарплате стабильно растут?

Секретариат Президента Украины констатирует рост в феврале задолженности по зарплате в регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ сегодня на брифинге.

По его словам, невзирая на заверения премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, экономическая ситуация в регионах продолжает стабильно ухудшаться.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ обратил внимание на увеличение количества акций протеста граждан, в частности, из-за долгов по зарплате.

Он отметил, что по состоянию на 16 февраля лидерами по задолженности являются АРК, Житомирская, Черкасская, Черниговская, Днепропетровская, Луганская области.

Также Р.БЕССМЕРТНЫЙ заметил, что сегодня уже очевидно, что не всем областям в феврале удастся наполнить местные бюджеты.