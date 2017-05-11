Порошенко заявил о многочисленных попытках РФ заблокировать в Евросоюзе предоставление Украине безвиза

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российское лобби в Евросоюзе безуспешно пыталось заблокировать решение о предоставлении Украине безвизового режима.

Об этом говорится в обращении президента в связи с решением Совета ЕС об одобрении законодательного предложения о введении безвизового режима для украинцев.

«Много кто противодействовал, как извне, так и изнутри. Но долгий и сложный путь мы прошли вместе. Мы это сделали. Политики, которые принимали ответственные решения, как в случае с электронным декларированием. Гражданское общество, которое поддерживало движение в Европу. Наши друзья в Евросоюзе, которые противодействовали многочисленным попыткам российского лобби заблокировать наш безвиз. И главное - украинские солдаты, которые на востоке защищают и Украину, и весь континент. И вам, дорогие боевые побратимы, низкий за это поклон», - заявил президент.

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Порошенко выразил признательность всем, благодаря кому он смог выполнить одну из своих основных предвыборных обещаний.

«Поздравляю вас, дорогие соотечественники, с этим историческим решением Совета Евросоюза. Это словно возвращение домой после долгого и изнурительного путешествия... Возвращение в наш общий европейский дом. Цените свой украинский паспорт. И любите Украину», - резюмировал глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 мая, Совет ЕС принял решения, которым окончательно утвердил предоставление гражданам Украины безвизового режима со странами-членами Европейского Союза.

Решение 17 мая должны подписать президенты Европарламента и Совета ЕС.

После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней.