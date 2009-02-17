Герман сожалеет, что в Украине не нашлось своего Путина

Нардеп от ПР Анна Герман с трибуны Верховной Рады заявила, что теперь в Украине существует опасность, большая, чем экономический кризис: “в стране, уважаемые коллеги, господствует полное разочарование. То разочарование, которое страшнее и опаснее любого экономического кризиса. Люди не верят уже никому, ни одному обещанию и ни одному телевизионному обращению”. По мнению нардепа, в этом виновна прежде всего власть, которая не смогла противопоставить угрозам кризиса решительные и компетентные действия. “И вот результат. Сегодня мировые эксперты сказали о том, что Украина на 90 процентов уже на грани дефолта. А падение объемов промышленного производства сегодня, это тоже новые цифры, равняются уровню 41-го года, когда началась Великая Отечественная война”, - подытожила Герман.

“У нас не нашлось своего Обамы со смелым планом. У нас не нашлось своего Людвига Эрхарда, канцлера послевоенной Германии, который говорил: „То полезное, что мы могли вынести из мирового кризиса 30-х годов заключалось в том, что наша судьба велит нам держаться вместе”. У нас не нашлось украинского Путина, который готов бороться за достоинство и силу России до последнего. У нас нет сейчас при власти Виктора Януковича, который во время своего правления поднял уровень экономического роста в Украине до наивысшего в Европе...”

Из этого Герман сделала вполне очевидный, по мнению регионалов, вывод: “республика в опасности”, а “единственным ответственным решением парламента было бы объявить досрочные парламентские выборы”.