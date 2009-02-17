Пинзеник - в больнице

Министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК не будет присутствовать в сессионном зале Верховной Рады, где будет рассматриваться вопрос о его отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время утреннего заседания парламента сообщил председательствующий первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ, отвечая по требованию представителей некоторых фракций по поводу личного присутствия В.ПИНЗЕНИКА на заседании.

А.ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что только что разговаривал по телефону с В.ПИНЗЕНИКОМ, и тот сказал, что находится в больнице и поэтому не будет принимать участия в пленарном заседании.

«Он попросил рассматривать этот вопрос без него и попросил народных депутатов Украины поддержать его заявление», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.