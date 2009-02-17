Ющенко поехал на АЭС
10:13, 17 февраля 2009Политика
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Рабочая поездка в две области
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Ривненскую и Хмельницкую области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в рамках поездки В.ЮЩЕНКО посетит Хмельницкую АЭС, где проведет совещание по вопросам атомной энергетики.
На совещании будет обсуждаться состояние дел в сфере атомной энергетики и перспективы ее развития, проблемные вопросы функционирования отрасли, которые нуждаются в первоочередном решении.
Также планируется, что в Остроге Ривненской области Президент посетит роддом Острожской центральной районной больницы.
В поездке главу государства сопровождают министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ и заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ.
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