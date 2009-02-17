Ющенко поехал на АЭС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Ривненскую и Хмельницкую области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в рамках поездки В.ЮЩЕНКО посетит Хмельницкую АЭС, где проведет совещание по вопросам атомной энергетики.

На совещании будет обсуждаться состояние дел в сфере атомной энергетики и перспективы ее развития, проблемные вопросы функционирования отрасли, которые нуждаются в первоочередном решении.

Также планируется, что в Остроге Ривненской области Президент посетит роддом Острожской центральной районной больницы.

В поездке главу государства сопровождают министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ и заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ.