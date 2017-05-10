В УКРОПе заявили, что на 9 мая реваншисты подняли головы из-за бездействия силовых структур

Столкновения между пророссийскими и патриотическими силами, которые произошли 9 мая в Киеве, Днепре, Запорожье и Одессе, свидетельствуют о том, что угроза реванша в Украине по-прежнему велика. Апологеты «русского мира» будут использовать любую, даже малейшую возможность для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на юге и востоке нашей страны. Вчера с помощью путинской акции «Бессмертный полк» пророссийские силы превратили День победы над нацизмом в день пиара на крови героев прошлой и нынешней войны.

Самой показательной была картина в Днепре, где молодые люди, которых связывают с нардепом от «Оппозиционного блока» Александром Вилкулом, напали на ветеранов АТО, когда те попросили участников шествия, организованного бывшим регионалом, убрать запрещенные законом георгиевские ленты и коммунистическую символику.

«Они ничего не забыли. Для каждого из нас у них найдутся дубинки и наручники. Они ничего не простят. Ни Майдана. Ни того, что мы дали им по зубам во время «русской весны». Они не простят унижения и того, что мы лишили их власти», – написал на своей странице в сети Facebook городской голова Днепра, представитель УКРОПа Борис Филатов.

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В столкновениях в Днепре также пострадал Владислав Бородин, депутат Днепропетровского областного совета из фракции «Украинское объединение патриотов – УКРОП». При этом полиция встала на сторону нападавших, хотя должна была бы сделать все, чтобы не допустить столкновений.

В «Украинском объединении патриотов – УКРОП» призывают МВД и СБУ более решительно противостоять проявлениям пророссийских настроений, в частности во время массовых мероприятий. После решений об увольнении руководителей полиции в Днепре и Днепропетровской области должны быть найдены и наказаны исполнители и организаторы провокаций 9 мая во всех городах, где они произошли, ведь безнаказанность реваншистов будет порождать новые очаги нестабильности. УКРОП также требует привлечь к ответственности тех, кто напал на Владислава Бородина.

Кроме того, в партии убеждены, что необходимо ужесточить контроль за деятельностью пророссийских организаций, которые умело маскируются, – вплоть до полного их запрета. С такой инициативой уже выступили депутаты от УКРОПа Днепропетровского областного совета, которые намерены созвать внеочередную сессию облсовета для принятия вопроса о запрете деятельности структур, которые исповедуют идеологию «русского мира».