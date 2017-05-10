Безвиз для Украины могут подписать в Европарламенте 17 мая - источник

Церемония подписания в Европейском парламенте предоставления Украине безвизового режима может состояться уже 17 мая. Об этом сообщает источник, близкий к ЕП, передает собственный корреспондент УНИАН.

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Церемония состоится в Страсбурге в рамках пленарного заседания ЕП, которое состоится с 15 по 18 мая.

Ожидается, что Совет ЕС утвердит предоставление безвизового режима 11 мая в рамках заседания Совета по вопросам сельского хозяйства и рыболовства.

После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней.

Как сообщал УНИАН, Европарламент 6 апреля поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

26 апреля Комитет постоянных представителей стран - членов Европейского Союза (Coreper) также поддержал данное решение, которое еще должно быть утверждено Советом Евросоюза с последующим подписанием в Европарламенте президентами ЕП и Совета ЕС.