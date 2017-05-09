Президент назвал ожидаемое 11 мая утверждение безвиза для Украины историческим событием
03:01, 09 мая 2017Политика
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По мнению Порошенко, эта дата символизирует окончательное возвращение в единое европейское цивилизованное пространство.
Совет ЕС 11 мая должен окончательно утвердить безвиз / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко назвал ожидаемое 11 мая утверждение Советом ЕС безвиза для Украины историческим событием.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время участия в акции «Первая минута мира» в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.
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«Мы ожидаем, что ветром перемен развеет и бумажную завесу. 11 мая... Совет Европейского Союза должен окончательно утвердить режим безвизовых поездок для граждан Украины... Без всякого преувеличения, это - историческое событие», - заявил он.
«Оно знаменует наше окончательное возвращение в единое европейское цивилизованное пространство», - добавил президент.
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