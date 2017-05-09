Президент назвал ожидаемое 11 мая утверждение безвиза для Украины историческим событием

Президент Украины Петр Порошенко назвал ожидаемое 11 мая утверждение Советом ЕС безвиза для Украины историческим событием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время участия в акции «Первая минута мира» в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

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«Мы ожидаем, что ветром перемен развеет и бумажную завесу. 11 мая... Совет Европейского Союза должен окончательно утвердить режим безвизовых поездок для граждан Украины... Без всякого преувеличения, это - историческое событие», - заявил он.

«Оно знаменует наше окончательное возвращение в единое европейское цивилизованное пространство», - добавил президент.