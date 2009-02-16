УНП не потерпит "нулевого варианта" как условия российского кредита

Народный депутат, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО заявляет, что УНП выйдет из состава коалиции, если правительство будет пытаться получить в России 5 млрд. долларов кредита при условии ратификации соглашения о так называемом “нулевом варианте”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом Ю.КОСТЕНКО заявил сегодня во время рабочей поездки к Львову.

«Если политика правительства сведется к сдаче России очередной порции национального интереса, депутаты от Украинской народной партии выйдут из состава коалиции», – отметил Ю.КОСТЕНКО.

Одним из признаков сдачи национальных интересов он назвал вероятное получение правительством кредита от России на условиях так называемого «нулевого варианта».

«5 млрд. долларов, которые хочет одолжить ТИМОШЕНКО для формирования доходной части бюджета, – это та сумма, которую Украина должна не просить, а назначить как цену для России за аренду баз Черноморского флота, в соответствии с Соглашением 1997 года «Об условиях базирования Черноморского флота РФ на территории Украины». Если сюда же прибавить требование относительно возвращения долгов по вкладам в «Сбербанке СССР», по активам Советского Союза, эта сумма будет вычисляться сотнями миллиардов долларов», – отметил Ю.КОСТЕНКО.

Политик напомнил, что «депутаты от УНП дали возможность действующему правительству и ВР работать над преодолением кризиса, с оговоркой, что к профессиональным советам представителей УНП будут прислушиваться». В этом контексте очень важным вопросом он назвал «принцип ротации правительства».

Вместо этого, поинформировал Ю.КОСТЕНКО, «встреча с ТИМОШЕНКО на прошлой неделе не дала четкого ответа на вопрос, кто способен обеспечить стратегию правительства для усиления финансового, экономического, энергетического блоков». По мнению лидера УНП, «отсутствие такого ответа связано с отсутствием самой стратегии, а следовательно может быть расценено как еще один признак сдачи национальных интересов».

Ю.КОСТЕНКО предложил правительству использовать стратегию, разработанную Украинской народной партией еще в начале 90-х годов, которая базируется на формировании экономики европейского образца. Тем более, что «когда правые оказываются в реальной власти, эта стратегия дает результаты».

Справка УНИАН. В начале февраля СМИ сообщили, что правительство Украины пытается получить от РФ кредит в сумме 5 млрд. долларов США.

7 февраля еженедельник "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники, сообщил, что в Москве 6 февраля состоялся первый раунд переговоров о предоставлении Украине кредита.

Как сообщил источник «ЗН» в украинской делегации, во время встречи с министром РФ Алексеем КУДРИНЫМ были выдвинуты целый ряд дополнительных условий получения Украиной кредита. В частности, российская сторона ожидает от украинской: ратификации соглашения о так называемом «нулевом варианте» (так называется договор о распределении имущества бывшего СССР, согласно которому Россия берет на себя все долги Союза, а остальные бывшие республики отказываются от своих претензий на любое имущество СССР); решение Украиной вопросов с собственностью прежнего бывшего СССР за рубежом; решение спорных вопросов с российской собственностью в Украине; признание Украиной государственными долгами долгов украинских предприятий перед Внешэкономбанком СССР.

Вечером 7 февраля премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО подтвердила информацию о переговорах относительно выделения Россией кредита для Украины.

9 февраля Минфин РФ сообщил, что Украина просила в России кредит в 5 млрд. дол., но официального обращения пока не поступало.