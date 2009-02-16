Литвин хочет изменить статус участников боев в Афганистане

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН настаивает на том, чтобы участники боевых действий в Афганистане были по статусу приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом он заявил в интервью журналистам в Фастове Киевской области во время торжеств, посвященных 20-летию выведения войск с Афганистана.

«Необходимо, в первую очередь, выполнить обязательство перед людьми, помощь которым находится на чрезвычайно низком уровне, - сказал В.ЛИТВИН. - Я обращусь к соответствующим комитетам Верховной Рады Украины и Кабинету Министров, и мы должны совместно принять решение».

Председатель Верховной Рады отметил важность сберечь память о событиях двадцатилетней давности, «низко поклониться тем людям, которые не вернулись с войны, выполняя свой долг перед Родиной».

Он считает необходимым признать и морально поддержать людей, которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане, и предоставить им и их семьям соответствующий статус.

Также, по его мнению, нужна поддержка тем, кто занимается предпринимательской деятельностью и поддерживает общественные организации воинов-интернационалистов. Кроме того, нужно решить «кричащую проблему» с жильем для пострадавших семей, обеспечить воинов-инвалидов автотранспортом, отметил В.ЛИТВИН.