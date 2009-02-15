Литвин: некоторые люди потеряли сон и пытаются сорвать работу ВР

Верховная Рада Украины рассмотрит кадровые вопросы сразу же как только правительство внесет соответствующие предложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

«Если кадровые предложения будут предложены правительством, то я исхожу из того, что мы должны их рассмотреть и принять соответствующие решения», - сказал он.

В то же время, по словам В.ЛИТВИНА, это должны быть кандидатуры, которые воспримет все общество. «Я стоял и стою на том, что нужно отказаться от этого железобетонного квотного принципа, а нужно в это трудное время предложить кандидатуры людей, которые бы собой могли закрыть ту или другую сферу», - сказал председатель ВР.

По его словам, если и в дальнейшем идти по квотному принципу, то это будет издевательство над украинским народом.

В.ЛИТВИН также считает, что следующая пленарная неделя будет чрезвычайно тяжелой, поскольку тот факт, что ВР начала работать, привел к тому, что «некоторые люди потеряли сон и пытаются сделать все, чтобы сорвать работу ВР».