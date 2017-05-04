Борьба за Крым заставит россиян уйти оттуда с позором – Геращенко

Борьба за временно оккупированный Крым рано или поздно заставит россиян уйти оттуда с позором.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко написала в Facebook, комментируя решение Комитета министров Совета Европы относительно ситуации в Крыму.

«Решение Совета Министров СЕ по Крыму очень важно. По сути, это первое такое жесткое и недвусмысленное решение, а не "беспокойство" с требованием к нарушителю всех международных принципов - РФ - прекратить нарушения прав крымских татар, немедленно возобновить деятельность Меджлиса и допустить лидеров крымских татар на оккупированный полуостров. Также там звучит требование допуска мониторинговых миссий и комиссара (Совета Европы) по правам человека, которые, согласно своему мандату, должны мониторить соблюдение прав человека и чьи рапорты могут приниматься во внимание международными судами», - написала она.

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Геращенко также отметила, что принятие Комитетом министров Совета Европы такого решения стало возможным благодаря активной позиции украинских властей, президента, МИД, дипломатов, политиков, лидеров крымских татар и правозащитных организаций.

«Также важным аргументом стали промежуточные решения Международного суда ООН в Гааге, наши постоянные апелляции к Генсеку СЕ с требованием давления на РФ и деоккупации Крыма. На всех площадках мы поднимаем вопрос Крыма, проблему милитаризации полуострова, ненарушения прав крымских татар и украинцев, репрессий, политзаключенных, применение карательной медицины против лидеров крымских татар, аресты журналистов и "диверсантов". Вода камень точит. Наша совместная борьба за Крым рано или поздно заставит россиян уйти оттуда с позором. Я в это верю. И вместе с коллегами приложу все усилия, чтобы Крым оставался в повестке дня всех международных площадок. И ключевое: Крым на Донбасс не меняем! Россиянам придется отдать Украине и Крым, и Донбасс. С позором», - написала она.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Комитет министров Совета Европы принял решение относительно ситуации в АР Крым и Севастополе.

В решении Россию, среди прочего, призывают обеспечить беспрепятственный доступ правозащитников, и в частности комиссара СЕ по правам человека, во временно оккупированный Крым для осуществления мониторинга по соблюдению прав человека.

Также Комитет министров СЕ призвал отменить решение о запрете Меджлиса и о запрете лидерам Меджлиса на въезд в Крым.