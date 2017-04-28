В Сирию вместе с президентом ПАСЕ летал докладчик по украинскому вопросу - Геращенко

Вместе с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом в Сирию летали еще двое чиновников, которые занимают высокое положение в Ассамблее.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" рассказала вице-спикер украинского парламента и делегат ПАСЕ Ирина Геращенко, пишет ТСН.

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Она отметила, что одним из спутников Аграмунта был вице-президент Ассамблеи испанский депутат Хорди Шукла, который к тому же является докладчиком по мониторингу по Украине. Третьим высокопоставленным чиновником ПАСЕ, который посетил Сирию, был бельгийский депутат Алан Дестекс, что возглавляет один из ключевых комитетов Ассамблеи – юридический.

Геращенко отметила, что члены ПАСЕ летели в Сирию на российском военном самолете. Они были приглашены депутатом нелегитимной Госдумы Леонидом Слуцким, который за свою причастность к аннексии Крыма и агрессии России в Украине внесен во все западные санкционные списки.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля на сессии ПАСЕ ряд депутатов призвали Аграмунта подать в отставку за его визит вместе с российской делегацией в Сирию. В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была «ошибкой» и извинился. 25 апреля в ПАСЕ проходило публичное обсуждение поездки Аграмунта и его двоих коллег по ПАСЕ в Сирию.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко информировала, что Аграмунт пообещал 28 апреля выступить с заявлением относительно своего статуса по результатам этих слушаний.

26 апреля председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Аграмунт пытается уклониться от отставки, и что три политгруппы - либералы, социалисты и консерваторы на своих заседаниях проголосовали за выражение ему недоверия.

«Ни одного голоса за него. В ЕНП просто не поставили на голосование, но очевидно, что большинство тоже против того, чтобы Аграмунт находился на посту президента ПАСЕ», - отметил депутат.