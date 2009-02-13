Криль нашел сходство у Тимошенко с Черновецким

Народный депутат, лидер партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ считает, что критика мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в адрес главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ вызвана противодействием Секретариата Президента реализации незаконных решений столичной власти.

Об этом говорится в комментарии И.КРИЛЯ, текст которого передан УНИАН пресс-службой партии «Единый центр».

«Похоже на то, что Виктор Иванович начинает мешать тем чиновникам, которые нарушают закон. Собственно, и недавние заявления ЧЕРНОВЕЦКОГО спровоцированы тем, что председатель КГГА решил нарушить законодательство, а ему дали по рукам», - сказал И.КРИЛЬ, комментируя заявления киевского мэра.

При этом он отметил, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО «начала кампанию по дискредитации В.БАЛОГИ именно тогда, когда решила стартовать в президентской кампании с должности главы правительства».

«Государственные структуры и предприниматели со страхом вспоминают те времена, когда через контролируемую Тендерную палату отмывали миллионы гривен. Именно в это время Секретариат инициировал процесс ликвидации теневых тендерных схем, а ТИМОШЕНКО начала провокации против Виктора БАЛОГИ», - отметил И.КРИЛЬ.

«Теперь киевский мэр решил залезть в карман каждого киевлянина, незаконно требуя плату за все, включая посещение могилы родителей на кладбище, - сказал народный депутат. Он отметил, что эти решения были заблокированы, а деятельность Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в должности председателя КГГА стала объектом пристального внимания со стороны Секретариата Президента.

По мнению И.КРИЛЯ, Ю.ТИМОШЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ «похожи не только в стремлении устранить Виктора БАЛОГУ».

«Использование теневых схем, политическая игра за рамками закона, манипулирование мнением избирателя, голый популизм делают из лидера БЮТ и мэра Киева сиамских близнецов от политики. Можно сказать, что они впитали в себя те характеристики, с которыми «Единый Центр» в целом и каждый представитель нашей команды будет бороться всегда и бескомпромиссно», - отметил лидер партии.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля мэр столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что глава Секретариата Президента В.БАЛОГА представляет угрозу национальной безопасности Украины, и попросил Президента собрать заседание Совета национальной безопасности, чтобы дать оценку действиям главы Секретариата.