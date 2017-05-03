Интерпол снял с розыска Януковича и его сына - адвокаты (документы)

Интерпол снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича. Об этом говорится в пресс-релизе адвокатской конторы Joseph Hage Aaronson LLP от 3 мая, копия которого выложена на странице в Facebook представителя Александра Януковича Юрия Кирасира.

"Интерпол своим постановлением, принятым на сессии 27 февраля - 3 марта 2017 года, удалил из своих баз данных красное уведомление, опубликованное в июле 2015 года, в отношении президента Виктора Януковича, и данные, содержащиеся в его файлах в отношении сына президента Януковича, Александра Януковича. Интерпол подтвердил, что на президента Виктора Януковича и на его сына, Александра Януковича, не распространяются красное уведомление Интерпола или специальный запрос об аресте, и что они не известны по базам данных Интерпола", - говорится в документе.

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В пресс-релизе подчеркивается, что данное действие Интерпола последовало после заявлений, поданных в 2015 году в Интерпол фирмой Joseph Hage Aaronson LLP от имени Януковича и его сына, с требованием удалить их имена из списка лиц, разыскиваемых Интерполом, в том числе на том основании, что "дела против них были политически мотивированными, в них не было доказательств и надлежащие процедуры не были соблюдены".

"В ответ на эти требования Интерпол приостановил действие красного уведомления, выданного в отношении президента Януковича, и так называемого Специального запроса об аресте (требование о сотрудничестве в связи с полицейским расследованием) в отношении Александра Януковича, и заблокировал доступ стран-членов Интерпола к данным о них, пока он рассматривал высказанные сомнения", - отмечается в пресс-релизе.