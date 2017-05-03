МИД Украины подтвердил, что евродепутат из Италии участвовала в "первомае" в "ЛНР" (фото)

Министерство иностранных дел Украины будет поднимать вопрос о привлечении к ответственности итальянского депутата Европейского парламента Элеоноры Форенца за участие в первомайских мероприятиях в оккупированной части Луганской области. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"В связи с информацией о визите евродепутата, представителя итальянской маргинальной «Партии коммунистического возрождения» Элеоноры Форенца, МИД Украины был проверен и подтвержден факт визита Форенцы на оккупированную территорию Донбасса в составе группы представителей итальянских леворадикальных группировок", - сказала Беца.

Спикер отметила, что украинское посольство в Италии 28 апреля направляло ноту в МИД Италии о недопустимости нарушения украинского законодательства и с требованием принять меры по предотвращению этого визита.

При этом, как отметила Беца, украинское внешнеполитическое ведомство часто направляет ноты такого содержания, потому что, по ее словам, "очень участились случаи таких несанкционированных визитов".

"Также МИД Италии со своей стороны, по результатам наших контактов и наших переговоров, обратилось ко всем итальянским компетентным органам, в том числе и организатору этой провокации, об уголовной ответственности за нарушение украинского законодательства. То есть, еще раз напомнило, потому что уже неоднократно все государства направляли ноты, направляли письма своим компетентным органам о том, что это является нарушением законодательства Украины, если поездка осуществляется без согласия украинской стороны", - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

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"Итальянская сторона также подчеркнула, что такой визит совершенно не соответствует официальной позиции ее правительства относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины. И при этом, по словам представителя МИД Италии, органы государственной власти фактически не имеют полномочий для ограничения свободного передвижения частных лиц", - сказала Беца.

Она добавила, что украинское посольство распространило соответствующий пресс-релиз с осуждением указанной провокации.

"Мы, конечно, со своей стороны будем поднимать вопрос о применении ответственности к указанному лицу или группе лиц... в связи с нарушением законодательства Украины", - добавила представитель МИД Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированный Луганск прибыла депутат Европарламента от Италии Элеонора Форенца.