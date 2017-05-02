Евродепутат из Италии опубликовала фото с празднования в оккупированном Луганске

Евродепутат из Италии, представительница Партии коммунистического возрождения Элеонора Форенца, опубликовала в Facebook фото с празднования 1 мая в оккупированном Россией Луганске.

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"Мы не знаем, почему вы говорите до свидания, Ленин, мы говорим – здравствуй, Владимир", - написала она.

Отметим, что в Европарламенте Элеонора Форенца входит во фракцию Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера.

Как пишет Радио Свобода, ранее в понедельник главарь группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий заявил, что представители более 20 государств приняли участие в первомайских торжествах в контролируемом боевиками Луганске, среди них и Элеонора Форенца.