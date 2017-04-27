Президент поручил министру юстиции подписать Конвенцию Совета Европы о доступе к официальным документам

Президент Украины Петр Порошенко уполномочил министра юстиции Павла Петренко подписать Конвенцию Совета Европы о доступе к официальным документам.

Соответствующий указ №92/2017 опубликован на сайте главы государства.

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«Уполномочить министра юстиции Украины Петренко Павла Дмитриевича на подписание от имени Украины Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам, принятой 18 июня 2009 года в г. Тромсо», - говорится в документе.

Как сообщалось, в июне 2014 года уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская призвала тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка дать поручение соответствующим центральным органам исполнительной власти о принятии необходимых мер для принятия решения о подписании Конвенции в порядке, установленном законом Украины «О международных договорах Украины».

Лутковская отметила, что присоединение Украины к этой Конвенции будет способствовать совершенствованию законодательства в сфере доступа к информации, введет механизм международного мониторинга за соблюдением права на доступ к официальным документам, будет способствовать улучшению ситуации с преодолением коррупции благодаря большей информационной открытости. Ведь подписание и ратификация Конвенции о доступе к официальным документам засвидетельствует дальнейшую приверженность Украины принципам свободы информации, доступа к публичной информации и положительно повлияет на ее международный имидж.

Комитет министров Совета Европы принял Конвенцию о доступе к официальным документам 27 ноября 2008 года. Эта Конвенция была открыта для подписания 18 июня 2009 года.