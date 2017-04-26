Порошенко об историческом решении послов ЕС по украинскому безвизу: двери в Европу открыты

12:31, 26 апреля 2017
Политика
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По словам президента, сейчас решение о безвизовом режиме еще должен принять Совет Евросоюза на уровне министров, и процесс будет завершен.

Петро Порошенко / REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко назвал историческим решение послов ЕС о предоставлении украинцам безвизового режима и заявил, что двери Европы для Украины открыты. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время мероприятий в связи с очередной годовщиной аварии на Чернобыльской атомной электростанции с участием президента Беларуси Александра Лукашенко.

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«Только что Coreper – Совет Евросоюза на уровне послов принял историческое решение о предоставлении Украине безвизового режима. Двери Европы для Украины открыты», - заявил он.

«Сейчас осталось решение Совета Евросоюза на уровне министров, и процесс завершен», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) поддержал предоставление Украине безвизового режима. Решение было принято без обсуждения.

Сегодняшнее решение еще должно быть утверждено Советом Евросоюза, заседание которого состоится 11 мая, с последующим подписанием в Европейском парламенте президентами Европарламента и Совета ЕС. Европарламент 6 апреля поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

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Новость в сюжете: Безвиз Украины с ЕС
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