Брюссель подтверждает предоставление Украине "безвиза" до середины июня - Геращенко

В Брюсселе подтверждают, что до середины июня будет введен безвизовый режим для граждан Украины, который предоставит право свободно посещать 26 стран - членов Европейского Союза и еще четыре страны Шенгенской зоны.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

"Брюссель подтверждает график украинского безвиза, согласно которому до середины июня наши граждане получат безвизовый режим с ЕС. Надеюсь, некоторые депутаты, которые путают ВР и другие учреждения, его не сорвут", - написала она.

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Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании правительства первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что решение о введении безвизового режима для украинцев планируют передать на утверждение Совета Европейского Союза 11 мая.

"26 апреля - это следующая дата, когда, скорее всего, Комитет постоянных представителей ЕС подтвердит результаты этого триалога европейской институции по предоставлению Украине безвизового режима. 11 мая, скорее всего, этот вопрос будет подан на принятие Совету ЕС. И в ближайшие даты, скорее всего, 11-15, возможно, 18 мая, состоится подписание. Подписывать будет председатель парламента и мальтийское председательство", - сообщил он.

По словам Пристайко, после этого несколько дней уйдет на публикацию ЕС этого документа.

Через 20 дней после публикации решения, после приведения в соответствие пограничных регламентов, Украина официально приобретет статус страны, граждане которой могут пересекать границы ЕС без виз, отметил он.

Как известно, с введением «безвиза» украинцы смогут свободно путешествовать в такие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.