Депутата-"радикала" Черкасского облсовета подозревают в присвоении имущества на сумму 55 миллионов гривень

Депутату Черкасского областного совета от Радикальной партии сообщено о подозрении в присвоении имущественного комплекса государственного предприятия стоимостью почти 55 млн грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

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"Пока "радикальный" лидер ходит на допросы в НАБУ, "радикальному" депутату облсовета Черкасской области сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Следствием установлено, что последний в течение 2008-2013 годов, будучи директором-управляющим санацией ДПЗП "Тальное" ГАК "Хлеб Украины", без согласования с собственником имущества - Кабинетом министров Украины, без проведения независимой оценки, по заниженной стоимости реализовал активы государственного предприятия коммерческим структурам, учредителем которых являлся он сам или его родственники. Таким образом незаконно завладел целостным имущественным комплексом государственного предприятия стоимостью почти 55 млн грн», - сообщила Сарган.

В настоящее время в суд внесено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения - содержание под стражей, добавила она.

Отметим, что Сарган не указала фамилию депутата Черкасского облсовета.

По информации с сайта облсовета, в 2005-2010 гг. директором ГП ГАК "Хлеб Украины" ДПЗП "Тальное" был депутат Черкасского облсовета Александр Коротков (с 2010 года - генеральный директор ООО КХП "Тальное").

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 апреля, состоялся допрос главы Радикальной партии Олега Ляшко по уголовному производству в отношении него по подозрению в возможном незаконном обогащении.

По результатам обработки материалов СМИ в ЕРДР внесены сведения по факту приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства — народным депутатом Украины — в собственность активов в значительном размере по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины.

Ранее СМИ писали о приобретении Ляшко дома площадью 550 кв. м и двух земельных участков общей площадью 0,6 га и стоимостью 15 млн грн в пгт Козин Киевской области.