Антикоррупционная прокуратура передала НАБУ дело о незаконном обогащении Ляшко

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявляет, что Антикоррупционная прокуратура передала в НАБУ дело относительно незаконного обогащения лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

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«Из Антикоррупционной прокуратуры действительно поступило дело о незаконном обогащении. Но оно только поступило, я не готов сказать, что там происходит по этому делу», - отметил он, отвечая на вопрос, НАБУ открыло производство, касающееся недвижимости Олега Ляшко.

Как известно, ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на информацию, которую Ляшко подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщало, что лидер «радикалов» приобрел дом и два земельных участка стоимостью 15 млн грн в пгт Козин Киевской области. Речь идет о доме площадью 550 квадратных метров и двух земельных участках общей площадью 0,6 га.