В САП заявили, что во время допроса Ляшко нецензурно обзывал детективов и прокуроров

Во время сегодняшнего допроса лидер Радикальной партии Олег Ляшко вел себя вызывающе и пренебрежительно по отношению к детективам и прокурорам, обзывая их нецензурными словами.

Как говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook, подробности допроса будут обнародованы после завершения досудебного расследования.

В САП отметили, что основанием для вызова на допрос является сбор доказательной базы относительно вероятного факта незаконного обогащения.

«Это не первый вызов политиков и публичных лиц в САП и НАБУ на допросы и другие следственные действия, однако в отличие от уважаемого народного депутата-радикала, они не делают из визитов в антикоррупционные органы шоу и не пишут каждый час посты в соцсетях о политическом давлении и политическом заказе их неприкосновенных лиц», - отметили в САП и добавили, что накануне допроса Ляшко устроил у себя на странице в Facebook «целую драму, которая дает основания задуматься — а к чему такая пиар-активность?».

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В сообщении САП сказано, что «этот вызов на допрос выявил еще одно совсем не партийное разделение в украинском политикуме: между успешными в спорте, бизнесе, искусстве украинцами, которые добились результатов своим трудом и "профессиональными политиками", которые являются депутатами четырех и более созывов с весьма скромной заработной платой».

«Однако, именно эти "профессиональные политики" порой демонстрируют чрезмерно роскошную жизнь на широкую ногу — элитная недвижимость в престижных местах, дорогие машины и отдых в экзотических странах, недоступный их избирателям», - отмечается в сообщении.

САП сообщает, что действительно, по результатам обработки материалов СМИ, внесла сведения в ЕРДР по факту приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства — народным депутатом Украины — в собственность активов в значительном размере по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины.

«Собственно, с целью установления или опровержения факта незаконности получения указанного имущества антикоррупционными органами и начато производство, поскольку предварительно полученная информация является достаточной для внесения сведений в ЕРДР», - сказано в сообщении.

САП отмечает, что «вопрос относительно доказанности вины или невиновности лица и является функцией органов досудебного расследования (НАБУ) и прокуроров САП» и поэтому «утверждения депутата Ляшко о якобы заказном характере расследования и определенности вины являются безосновательными и преждевременными».

«В очередной раз считаем необходимым отметить и напомнить уважаемым политикам — для вновь созданных антикоррупционных органов нет неприкосновенных, и мы руководствуемся исключительно законом», - подчеркивает САП.