Меня допрашивали четыре часа и спрашивали обо всем на свете - Ляшко

Национальное антикоррупционное бюро допросило лидера Радикальной партии Олега Ляшко в деле о возможном незаконном обогащении, как сообщает "Украинская правда".

Об этом сам Ляшко сказал 25 апреля журналистам после допроса.

"Радикал" пожаловался, что ему "не сообщили факт, по которому против него возбуждено дело".

"Меня четыре часа допрашивали типа как свидетеля в деле о незаконном обогащении... Мы дали все показания", – заверил Ляшко.

На уточняющие вопросы журналистов Ляшко отметил, что его спрашивали "про все на свете".

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"С кем я живу, где я провожу свое время, кто моя жена, моя мама. А когда я пытался расспросить, в чем меня обвиняют, ни одного факта мне предоставлено не было", – заявил политик.

Политик считает это дело "сфабрикованным" Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

По словам адвоката, подозрение Ляшко не объявляли.

24 апреля стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура передала Национальному антикоррупционному бюропроизводство по подозрению в незаконном обогащении народного депутата Олега Ляшко.