Дело "черной роты" Майдана: подозреваемым экс-"беркутовцам" продлили арест

Святошинский районный суд Киева в очередной раз продлил срок содержания под стражей пятерых бывших бойцов спецподразделения «Беркут», которые обвиняются в убийствах активистов Революции достоинства в феврале 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято коллегией судей сегодня на заседании суда.

Таким образом экс-"беркутовцы" Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура, Олег Янишевский и Александр Маринченко будут находиться под стражей еще 60 суток с сегодняшней даты.

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Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Зинченко и Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года ГПУ направила в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-«беркутовцев»: Маринченко, Тамтуры и Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищения и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства по всем подозреваемым бывшим бойцам «Беркута» объединены в одно.