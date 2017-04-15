ГПУ пока не подтверждает информацию о бегстве в Россию 4-х экс-беркутовцев

В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) не имеют подтверждения информации о бегстве в Россию четырех экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", подозреваемых в убийствах активистов Революции достоинства.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил прокурор отдела ГПУ Александр Ковальчук.

"Эта информация проверяется... Сейчас сделаны соответствующие запросы. У нас официальных данных о том, что они выехали в Россию, нет", - отметил Ковальчук.

При этом он уточнил, что соответствующая информация должна поступить от Госпогранслужбы Украины.

Ранее стало известно, что уволенный Апелляционным судом Киева экс-беркутовец Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в Россию. Об этом он и другие бывшие сотрудники харьковского батальона "Беркут" заявили, опубликовав видеообращение на Youtube, которое записали якобы на территории России.

Из всей четверки только у Виталия Гончаренко была мера пресечения Апелляционный суд Киева отпустил его из-под ареста под личное обязательство, он должен являться в суд по первому требованию.