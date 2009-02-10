У Ющенко хотят знать, против кого Турчинов откроет «военные действия»

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН требует от первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА объяснений относительно его высказываний о ситуации в государстве 6 февраля на расширенной коллегии Министерства внутренних дел.

Об этом говорится в комментарии И.ПУКШИНА, текст которого обнародован на официальном сайте главы государства.

«Без преувеличения, общественность встревожена заявлением первого вице-премьер-министра ТУРЧИНОВА, провозглашенным на последней коллегии МВД в присутствии почти сотни руководителей центрального аппарата и территориальных управлений МВД, – сказал И.ПУКШИН. – С одной стороны, премьер на заседаниях правительства – а особенно перед телекамерами – заверяет, что все хорошо, ситуация под полным контролем правительства, с другой – граждане узнают из СМИ, как первый вице-премьер-министр на закрытом совещании признается работникам силового ведомства, что Украина находится «в условиях близкой трагедии, в условиях военных действий».

Оправдание этого заявления одним из спикеров БЮТ «убило наповал» – мол, «заявление ТУРЧИНОВА не предназначалось для прессы», - отметил заместитель главы Секретариата Президента.

«Правительство ТИМОШЕНКО работает по двойным стандартам и уже запуталось в собственных «вариантах правды» о ситуации в Украине. Одна версия – заготовленная для прессы, которая базируется на популизме. Вторая – для закрытого круга лиц, где реально описывается положение вещей. Руководство Кабинета министров боится сказать правду людям, поскольку это будет означать признание собственной несостоятельности», – считает И.ПУКШИН.

Учитывая все эти обстоятельства, отметил заместитель главы Секретариата, первый вице-премьер должен объяснить обществу, против кого тот собирается разворачивать уже анонсированный «театр военных действий».

«Кто сегодня враг для правительства? О чем еще неизвестно украинцам из того, что в последнее время натворило правительство? – спрашивает И.ПУКШИН. – Против кого собирается воевать правительство ТИМОШЕНКО: против главы государства, против Секретариата Президента, против людей? Считаю, что последние заявления правительственных чиновников должны стать предметом рассмотрения правоохранительных органов».

Справка УНИАН. 6 февраля первый вице-премьер-министр А.ТУРЧИНОВ принимал участие в заседании расширенной коллегии МВД Украины по итогам прошлого года.

По данным СМИ, на закрытой части заседания А.ТУРЧИНОВ якобы заявил, что Украина находится "в условиях близкой трагедии, в условиях военных действий". Он отметил, что "хаос", который надвигается в результате мирового экономического кризиса, "невозможно остановить без сильной власти – и стержнем этой власти во всех странах является МВД".