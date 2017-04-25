Полиция заявила о "положительных сдвигах" в деле об убийстве в центре Киева экс-депутата РФ Вороненкова

В расследовании уголовного производства об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова есть положительные сдвиги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании коллегии МВД заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Есть положительные сдвиги в раскрытии убийства бывшего депутата Госдумы России", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Вороненкова, который в 2016 году переехал в Украину вместе с супругой Марией Максаковой и получил украинское гражданство, убили 23 марта в центре Киева.

В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам киллер, который позже скончался от ранений.

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Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что стрелок - гражданин Украины, 1988 года рождения, Павел Паршов. По данным Геращенко, Паршов родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами. Позже в СБУ заявили, что еще выясняют, был ли Паршов агентом ФСБ.

Как заявлял генпрокурор Юрий Луценко, Вороненков был важным свидетелем по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.