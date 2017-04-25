В Минюсте с третьей попытки избрали главного люстратора страны

Результаты конкурса на занятие вакантных должностей государственной службы категорий "Б" и "В" аппарата Минюста обнародованы на сайте ведомства.

Анастасия Задорожная, которая занимает должность главного специалиста отдела правового обеспечения и научно аналитической работы Департамента по вопросам люстрации Минюста, набрала 19,05 балла.

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Должность заместителя директора департамента - начальника отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы Департамента по вопросам люстрации (по срочному трудовому договору) завоевала Александра Чиковани. Она набрала 22 балла.

Также по результатам конкурса главным специалистом отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы Департамента по вопросам люстрации стал Сергей Козыренко, ведущим специалистом отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия с общественными институтами Департамента по вопросам люстрации - Виктория Билак.

Конкурсная комиссия определила кандидатов на занятие ряда вакантных должностей, в частности, заместителя директора департамента - начальника отдела обеспечения реализации закона Украины "Об очистке власти" в государственных органах Департамента по вопросам люстрации; начальника отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия с общественными институтами Департамента по вопросам люстрации; главного специалиста отдела обеспечения реализации закона Украины "Об очистке власти" в государственных органах Департамента по вопросам люстрации; начальника Следственного управления Департамента Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2016 года с должности директора Департамента по вопросам люстрации Минюста уволилась Татьяна Козаченко.

В январе 2017 года ведомство не смогло избрать директора этого департамента и объявило о проведении повторного конкурса.

7 марта конкурсная комиссия снова не смогла определить победителя конкурса на должность директора Департамента по вопросам люстрации, а потому снова было объявлено о его проведении. Конкурсный отбор прошел с 19 до 21 апреля.