Минюст обнародовал информацию о кандидатах на должность главного люстратора страны

Как заявили в Минюсте, действующее законодательство не предусматривает обнародования информации относительно кандидатов, однако министерство идет на этот шаг, чтобы ни у кого не возникало малейшего сомнения в отсутствии подковерных игр в этом процессе. Соответствующая информация размещена на сайте министерства.

Читайте такжеМинюст утвердил методологию оценки коррупционных рисков в работе властей

В ведомстве также призвали журналистов и представителей общественности, которые интересуются этой темой, стать наблюдателями во время конкурсного отбора, который состоится с 17 по 19 января.

"Нам очень важно, чтобы журналисты и общественность провели серьезный анализ всех претендентов, а потом пришли на конкурс для того, чтобы обеспечить его максимальную прозрачность и публичность", - говорится в сообщении.

При этом в Минюсте заявили: если среди представленных кандидатов не будет достойной фигуры, будет объявлен повторный конкурс.

Согласно опубликованному списку, на должность руководителя Департамента по вопросам люстрации претендуют 10 человек. Среди них - главный специалист отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия с общественными институтами Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины, прокурор прокуратуры Московского района Харькова, старший следователь по особо важным делам отдела финансовых расследований ГУДФС в Киевской области и другие.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Минюст объявил конкурс на должность директора Департамента по вопросам люстрации. Прием документов на конкурс завершился 5 января.

Одновременно в Министерстве юстиции отказались предоставить сведения о кандидатах на должность директора Департамента по вопросам люстрации Минюста.