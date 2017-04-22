Суд пошел в комнату для совещаний принимать решение об избрании меры пресечения Мартыненко

Следственный судья Соломенского районного суда Киева Александр Бобровник пошел в комнату для совещаний для принятия решения об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко, подозреваемого в хищении средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Как передает корреспондент УНИАН, на протяжении почти трех часов сегодняшнего судебного заседания в своих выступлениях, как и обычно, стороны-участники процесса высказывали противоположные точки зрения.

В частности, сторона обвинения настаивает на том, что суд должен удовлетворить предоставленное ему ходатайство относительно ареста Мартыненко или освобождении его из-под стражи в случае внесения залога в сумме 300 млн грн.

“Залог обоснован как материальным состоянием лица, так и суммой причиненных лицом убытков”, - отметили представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В свою очередь адвокаты Мартыненко настаивала на том, что ходатайство является необоснованным, обвинения надуманными, а значит удовлетворять его невозможно.

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Сам Мартыненко в очередной раз назвал предъявленные ему обвинения предвзятыми и политически мотивированными.

“Я не знаю, какой там интерес у Сытника — Холодницького, но политическая окраска четко прослеживается”, - сказал Мартыненко.

При этом он вновь заверил, что не собирается скрываться от следствия.

“Я никуда не бежал, никто не дождется этого. Решение, которое будет, восприму. То, что просит прокуратура, считаю неадекватным”, - подчеркнул Мартыненко.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК Мартыненко в рамках расследования дела в отношении ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Мартыненко сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («создание преступной организации»), ч. 5 ст. 191 («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл.

Мартыненко заявил, что не имеет 300 млн грн для внесения залога и считает открытое против него уголовное дело политически мотивированным.

21 апреля 15 народных депутатов и 4 министра высказались за взятие на поруки Мартыненко.