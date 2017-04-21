Китай готов ввести безвизовый режим для украинцев – посол
Дипломат также отметил, что китайская сторона одобряет решение Европейского союза о либерализации визового режима с Украиной.
Китайское правительство выражает готовность ввести безвизовый режим с Украиной, заявил посол Китая в Украине Ду Вэй, как сообщает "Радио свобода".
«Китайская сторона готова в любое время, по желанию двух сторон, по принципу равенства и взаимной выгоды, принять новые меры по обмену людьми между нашими странами, в том числе и безвизовый режим», – сказал он 21 апреля в Киеве по случаю 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Китаем.
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Ду Вэй не привел сроков, в которые такое решение может быть принято.
Дипломат также отметил, что китайская сторона одобряет решение Европейского союза о либерализации визового режима с Украиной.
Европарламент на заседании 6 апреля поддержал введение безвизового режима с ЕС для граждан Украины.
В ЕС ранее заявляли, что «безвиз» для украинцев может заработать в конце июня.