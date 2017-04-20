Путин жалуется, что превращение истории в "политическое и идеологическое оружие" разъединяет народы

Президент РФ Владимир Путин считает, что историю пытаются превратить в политическое и идеологическое оружие, а это приводит к разъединению стран и народов. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании организационного комитета «Победа».

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"У нас идет открытое обсуждение самых спорных вопросов истории не только периода Второй мировой войны, но и других эпох. Наша позиция заключается в том, что история, какой бы трудной и противоречивой она не была, призвана не ссорить людей, а предостерегать от ошибок, помогать укреплять добрососедские отношения", - сказал Путин.

"Конечно, к сожалению, есть и другие подходы к истории, когда ее пытаются превратить в политическое и идеологическое оружие. Мы видим, какие риски влечет циничное отношение к прошлому, как фальсификация, манипуляция историческими фактами ведет к разобщению стран и народов, появлению новых разделительных линий, формированию образа врага", - уверен он.

По мнению Путина, особенно опасен курс, взятый в некоторых странах на героизацию нацизма, оправдание пособников нацистов.

"Это не только оскорбляет память жертв преступлений нацизма, такая политика подпитывает националистические, ксенофобские, радикальные силы", - считает он.

Путин подчеркнул, что "ревизия истории фактически открывает дорогу к пересмотру основ современного миропорядка, размыванию ключевых принципов международного права и безопасности, которые сложились по итогам Второй мировой войны".

"Мы обязаны отстаивать объективное отношение к истории, вести последовательную, постоянную работу в части патриотического воспитания, поддерживать общественные инициативы, такие как поисковые движения или исторические реконструкции, развивать связи с соотечественниками, заботиться о благоустройстве мемориалов как у нас в стране, так и за рубежом, жестко реагировать на случаи вандализма", - сказал он.

Как известно, Россия в марте 2014 года аннексировала Крым. Аннексию не признали большинство стран мира. США и Европейский союз в ответ на это ввели ряд экономических санкций.

В декабре 2016 года ООН признала Россию государством-оккупантом.