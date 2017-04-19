Суд ООН заложил основу трибунала над российскими чиновниками во главе с Путиным - Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что сегодняшнее решение Международного суда ООН о введении предупредительных мер в отношении России приведет к привлечению к ответственности высших российских должностных лиц за агрессию против Украины и аннексию Крыма.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя промежуточное решение суда ООН по делу «Украина против России».

"Уверен, что сегодня заложены первые практические меры, которые обязательно приведут высших российских чиновников во главе с Путиным на скамью подсудимых Международного трибунала по рассмотрению преступлений, совершенных Россией против Украины. А в том, что такой Международный трибунал будет создан, у меня нет никаких сомнений", - отметил Чубаров.

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Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН сегодня огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных предупредительных мер к России. Суд указал, что Россия должна воздержаться от введения ограничений в деятельности институтов крымских татар, включая Меджлис. Также Россия должна гарантировать доступность в Крыму образования на украинском языке.

В то же время суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств для применения временных предупредительных мер в связи с нарушением РФ норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд (относительно агрессии на Донбассе).

Иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.