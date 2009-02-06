ЕС не планирует финансировать строительство Северного и Южного потоков
17:57, 06 февраля 2009Политика
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Баррозу заявил Путину
Европейский Союз не планирует финансировать строительство газопроводов «Северный поток» и «Южный поток».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Европейской комиссии Жозе Мануель БАРРОЗУ на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.
По его словам, эти газопроводы являются коммерческими проектами, и со стороны организаторов не поступало просьб к Евросоюзу о выделении средств.
Кроме этого, Ж.БАРРОЗУ заверил, что ЕС не противопоставляет проект «Набукко» проектам «Северный» и «Южный поток».
«Россия остается важным партнером по поставкам газа для Европы», - подчеркнул он.
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