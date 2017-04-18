Сытник рассказал о "горячих дискуссиях" с руководителем САП Холодницьким
Сытник привел пример дела Насирова, пояснив, что Холодницкий подписал подозрение почти через месяц после того, как оно было отправлено из НАБУ.
Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что имеет дискуссии с руководителем САП Назаром Холодницьким. Об этом он рассказал в интервью ТСН.
«Если у нас будет конфликт, то работа вообще станет. Дискуссии, конечно есть, иногда довольно горячие. У нас не идеальные отношения, есть определенные недоразумения, но, надеюсь, и Холодницкий понимает, и я понимаю, что мы – составляющие одного целого», - сказал Сытник
По словам Сытника, основной причиной дискуссий и споров с Холодницьким является то, что иногда руководитель САП не подписывает направленные ему подозрения, поскольку считает, что для этого недостаточно для этого доказательств.
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«Действительно, это основная проблема в наших дискуссиях – оценка достаточности собранных доказательств. Иногда эти споры выходят в публичную плоскость, иногда мы считаем, что доказательств достаточно, а передаем подозрение – и оно не подписывается», - пояснил глава НАБУ, добавив, что «Например, с председателем ГФС. Подозрение было только официально передано 8 февраля, а согласовано было 2 марта. Но до этого были неофициально обсуждение этого подозрения, но результат есть. Когда мне задают вопрос, какие у нас отношения, я говорю, давайте посмотрим, что нами сделано. Если говорить честно, голову ГФС кто притягивал?».
Как сообщал УНИАН ранее, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что проведение следственных действий в Национальном банке Украины связано, в том числе, и с деятельностью "Платинум Банка".
«...этот обыск детективами НАБУ с процессуальным руководством прокуроров САП был осуществлен. Изъяли ряд документов, которые сейчас анализируются, им будет дана правовая оценка и оценка по их доказательной ценности в рамках производства. Большинство документов работники НБУ предоставили сами на выполнения постановления о проведении обыска», - сказал он.