Сытник рассказал о "горячих дискуссиях" с руководителем САП Холодницьким

Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что имеет дискуссии с руководителем САП Назаром Холодницьким. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

«Если у нас будет конфликт, то работа вообще станет. Дискуссии, конечно есть, иногда довольно горячие. У нас не идеальные отношения, есть определенные недоразумения, но, надеюсь, и Холодницкий понимает, и я понимаю, что мы – составляющие одного целого», - сказал Сытник

По словам Сытника, основной причиной дискуссий и споров с Холодницьким является то, что иногда руководитель САП не подписывает направленные ему подозрения, поскольку считает, что для этого недостаточно для этого доказательств.

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«Действительно, это основная проблема в наших дискуссиях – оценка достаточности собранных доказательств. Иногда эти споры выходят в публичную плоскость, иногда мы считаем, что доказательств достаточно, а передаем подозрение – и оно не подписывается», - пояснил глава НАБУ, добавив, что «Например, с председателем ГФС. Подозрение было только официально передано 8 февраля, а согласовано было 2 марта. Но до этого были неофициально обсуждение этого подозрения, но результат есть. Когда мне задают вопрос, какие у нас отношения, я говорю, давайте посмотрим, что нами сделано. Если говорить честно, голову ГФС кто притягивал?».

Как сообщал УНИАН ранее, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что проведение следственных действий в Национальном банке Украины связано, в том числе, и с деятельностью "Платинум Банка".

«...этот обыск детективами НАБУ с процессуальным руководством прокуроров САП был осуществлен. Изъяли ряд документов, которые сейчас анализируются, им будет дана правовая оценка и оценка по их доказательной ценности в рамках производства. Большинство документов работники НБУ предоставили сами на выполнения постановления о проведении обыска», - сказал он.