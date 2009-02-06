Теперь в крышевании РосУкрЭнерго обвиняют еще и СБУ

Заместитель председателя Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины Александр ГУДЫМА обвиняет СБУ в лоббировании интересов компании “РосУкрЭнерго”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время рассмотрения предварительного отчета ВСК.

«Мы сегодня получили еще одного большого лоббиста интересов “РосУкрЭнерго” – это, к сожалению, Служба безопасности Украины», - сказал депутат.

А.ГУДЫМА продемонстрировал письмо первого заместителя председателя СБУ, исполняющего обязанности председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, в котором он просит председателя НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНУ обеспечить явку в СБУ ответственных лиц компаний, которые готовили документы по оформлению растаможивания украинского газа, который “Газпром” передал «Нафтогазу».

«Оказывается, не только ЛЕВОЧКИН, и не только ФИРТАШ, и не только БОЙКО, не только Партия регионов, а сегодня крышей “РосУкрЭнерго” является СБУ», - сказал А.ГУДЫМА.