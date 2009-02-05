Янукович: выборы будут тогда, когда люди нас вынесут из ВР

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает необходимость проведения досрочных президентских и парламентских выборов и отставки правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что «без изменения власти, без изменения Конституции не удастся нам стабилизировать политическую ситуацию». Он добавил, что «пока не придет ответственная команда, которой будет доверять украинский народ, которому уже надоело, как их обманывают политики, не будет покоя в нашей стране».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул: «Выход из этой ситуации один – нужно менять и Президента, и правительство, и парламент». «Должны быть досрочные выборы – и парламентские, и президентские», - заявил он.

Говоря о дате этих выборов, В.ЯНУКОВИЧ отметил: «А когда они будут? Я скажу так – тогда, когда нас с вами люди вынесут из этого зала». Он отметил, что «если мы хотим этого дождаться, то мы дождемся».

По словам лидера Партии регионов, необходимо садиться за стол переговоров и договариваться, «когда мы это (речь идет о выборах – УНИАН) сделаем в ближайшее время».

Он отметил, что с 2004 года «мы все время видели спектакль – поцелуи, объятия, танцы, посещения других стран и рассказы о том, как мы победили и захватили власть». По его словам, за это время ничто не было сделано для развития государства, для улучшения жизни людей нынешней властью. Он подчеркнул, что не были выполнены обещания, которые давались на Майдане.