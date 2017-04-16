Порошенко с семьей приехал на пасхальную службу (фоторепортаж)
00:13, 16 апреля 2017Политика
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Глава государства привез пасхальные корзинки.
Служба во Владимирском соборе, иллюстрация / REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей семьей присутствовал на пасхальной службе во Владимирском соборе Киева.
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Праздничную литургию служит патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, передает ТСН. Глава государства принес в собор корзинки с пасхами.
Как сообщал УНИАН, в Украину привезли Благодатный огонь из Иерусалима. Его доставили регулярным рейсом в международный аэропорт "Борисполь". Сегодня огонь раздадут людям во многих церквях Украины.
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