В Украину привезли Благодатный огонь из Иерусалима (видео)
21:46, 15 апреля 2017Общество
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Огонь первыми привезли представители УПЦ КП.
Благодатный огонь уже в Украине / Скриншот
Благодатный огонь из Иерусалима первыми привезли представители Украинской православной церкви (Киевского патриархата), сообщает ТСН.
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Огонь был доставлен регулярным рейсом в международный аэропорт "Борисполь". Сегодня его раздадут людям во многих церквях Украины.
Как сообщал УНИАН, схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялось сегодня в 14.22.
Отметим, что в ночь на Пасху к охране публичного порядка и безопасности граждан будут привлечены 23,1 тыс. правоохранителей, почти 700 из них – военнослужащие Национальной гвардии Украины.
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