В Украину привезли Благодатный огонь из Иерусалима (видео)

Благодатный огонь из Иерусалима первыми привезли представители Украинской православной церкви (Киевского патриархата), сообщает ТСН.

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Огонь был доставлен регулярным рейсом в международный аэропорт "Борисполь". Сегодня его раздадут людям во многих церквях Украины.

Как сообщал УНИАН, схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялось сегодня в 14.22.

Отметим, что в ночь на Пасху к охране публичного порядка и безопасности граждан будут привлечены 23,1 тыс. правоохранителей, почти 700 из них – военнослужащие Национальной гвардии Украины.