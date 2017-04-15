Горбачев увидел признаки начала новой холодной войны
23:16, 15 апреля 2017Политика
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Международная ситуация, сложившаяся в 2017 году, имеет признаки "холодной войны", по мнению Горбачева.
Михаил Горбачев / REUTERS
Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что сейчас в мире есть признаки новой холодной войны. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.
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"Отношения между великими державами постоянно ухудшаются, складывается впечатление, что мир настраивается на новую войну. То есть можно констатировать все признаки холодной войны", - сказал Горбачев.
Как сообщал УНИАН, ранее экс-президент СССР Михаил Горбачев допускал возможность появления в пределах границ бывшего Советского Союза нового Союзного государства.
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