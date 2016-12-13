Горбачев допустил образование нового Союза в границах СССР
08:37, 13 декабря 2016Политика
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев допускает возможность появления в границах бывшего Советского Союза нового Союзного государства.
Михаил Горбачев / REUTERS
Об этом он заявил в интервью ТАСС, приуроченном к 25-й годовщине распада СССР.
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"Советского Союза - нет, а Союза - да. Я считаю, что Союз новый может быть", - считает он.
"В прежних границах и с тем же составом, добровольно…", - уточнил Горбачев.
Ранее Горбачев заявлял, что сейчас мир подошел к опасной черте. Он также назвал ошибкой прекращение диалога между США и Россией.
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