Горбачев допустил образование нового Союза в границах СССР

Об этом он заявил в интервью ТАСС, приуроченном к 25-й годовщине распада СССР.

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"Советского Союза - нет, а Союза - да. Я считаю, что Союз новый может быть", - считает он.

"В прежних границах и с тем же составом, добровольно…", - уточнил Горбачев.

Ранее Горбачев заявлял, что сейчас мир подошел к опасной черте. Он также назвал ошибкой прекращение диалога между США и Россией.