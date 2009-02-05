Коммунисты таки решили голосовать за отставку правительства

Фракция Коммунистической партии поддержит принятие решения об отставке правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания заявил член фракции КПУ Петр ЦИБЕНКО.

По его словам, такое решение обусловлено тем, что экономика Украины находится в упадке и ситуация является неуправляемой. «Именно поэтому сегодня как никогда в практическую плоскость переходит вопрос не только отставки правительства, но и проблема подготовки и реализации процедуры импичмента Президента», - сказал он.

П.ЦИБЕНКО заметил, что своим голосованием по ряду антикризисных законов фракция КПУ давала шанс правительству вывести Украину из кризиса.

«Но практические действия правительства показали, что денежные мешки для него – священная корова», - сказал он.

При этом П.ЦИБЕНКО отметил, что «Компартия Украины в такой ситуации поддержит решение об отставке правительства».