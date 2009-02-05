Тимошенко заявляет, что Хорошковский планировал радикальный провал

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что бюджет в январе перевыполнен благодаря новому руководителю Государственной таможенной службы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время своего отчета в Верховной Раде.

«Когда пришло новое руководство Государственной таможенной службы, за 4 дня до конца месяца, до конца отчетного периода бюджет был выполнен на 47% по таможне. Это просто радикальный провал планировался, планировался сознательно, и только приход нового руководства позволил за 4 дня поднять эти ресурсы и выполнить общие и специальные доходы Гостаможслужбы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что госбюджет за январь выполнен на 101%.

«Это значит, что мы сработали плюс 117 млн. грн. к плану», - добавила она.

«Как бы трудно ни было, как бы страну ни сотрясал кризис, мы прогнозируем, что в следующие месяцы доходная база достаточна, чтобы выполнять запланированный бюджет», - подчеркнула глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2009 года правительство освободило Валерия ХОРОШКОВСКОГО от должности председателя Государственной таможенной службы Украины и назначило на эту должность Анатолия МАКАРЕНКО, который до того работал начальником Киевской региональной таможни.