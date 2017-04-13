Рада отказалась внести изменения в "закон Савченко"

Верховная Рада Украины отклонила проект закона «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Украины относительно усовершенствования порядка зачисления срока предварительного заключения» (№5259).

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты не поддержали законопроект в целом (за него проголосовали 209 народных депутатов из 297, зарегистрированных в сессионном зале) и дважды не смогли вернуться к голосованию за него.

После этого ВР также не поддержала предложение вернуть проект закона на повторное второе чтение в комитет. За это решение проголосовали лишь 217 народных депутатов.

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Как сообщал УНИАН, 23 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении закон «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Украины относительно усовершенствования порядка зачисления срока предварительного заключения» (№ 5259).

Проектом закона предусматривалось неприменение срока предварительного заключения к осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что в настоящее время, по данным Нацполиции, в результате применения положений закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания» были освобождены от дальнейшего отбывания наказания около 8,5 тыс. лиц.

Из указанного количества освобожденных уже 906 человек, или 11%, уличены в совершении преступлений.

Как известно, Верховная Рада в ноябре 2015 года приняла закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания», автором которого был народный депутат Надежда Савченко. Документ вступил в силу 24 декабря 2015 года.

Согласно «закону Савченко», один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы.