Тимошенко думает, что ее опыт с мандатами Януковичу не поможет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что сложение членами фракции Партии регионов депутатских мандатов не приведет к необходимости проведения досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

“Это право народного депутата. Если они хотят сложить мандаты - пусть их складывают, но в результате этого Верховная Рада будет работать и дальше, но без Партии регионов”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр призвала народных депутатов руководствоваться здравым смыслом.

“Я могу твердо сказать, что мы будем обращаться во все органы правосудия для того, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в Украине относительно досрочных парламентских выборов. Пусть не мешают стране выходить из кризиса”, - заявила она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что сложение депутатских мандатов фракцией БЮТ в 2007 году стало основанием для роспуска парламента.

“Именно тогда были перекуплены депутаты из двух фракций - “Наша Украина” и БЮТ. Эти депутаты открыто и нагло перекупались, и Верховная Рада была распущена именно потому, что выбор людей уже не соответствовал тем переформатированиям, которые под влиянием коррупции происходили. Сегодня все фракции целостные, работают абсолютно в рамках выбора людей, поэтому я не вижу никаких оснований, особенно в период кризиса, делать какие-то шаги к досрочным выборам”, - пояснила премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 29 января заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО выразил мнение, что проведение внеочередных выборов в парламент до сих пор остается одним из приоритетов деятельности фракции Партии регионов. Он считает, что депутаты от Партии регионов попытаются сложить мандаты, если не добьются отставки правительства.